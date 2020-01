Ilary Blasi, sexy accoglienza al 2020: passeggiata in spiaggia in bikini, il video della moglie di Totti

Petardo fa divampare incendio in un garage nella notte di Capodanno

Primo intervento del 2020 per i vigili del fuoco di Perugia intorno alle 00.15 della notte di Capodanno. I pompieri sono intervenuti in zona San Marco per un incendio in un garage, provocato da un petardo, che ha coinvolto l'impianto elettrico della struttura, generando le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta dall'incendio o dalle sue conseguenze. Altri interventi nel ...