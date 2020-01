Ines Trocchia e il sexy bagno delle feste di Natale. Resta incantato il mondo del web dalle immagini condivise dall'account della top model. Un video che mostra Ines, 25 anni, in piscina. Una bellezza mediterranea per un fisico statuario. Immagini sulle storie del social che hanno scatenato like e commenti.

Per approfondire leggi anche: Bagno notturno per Alessia Marcuzzi

La cover girl è ormai una modella affermata ed ha un seguito importante di follower che cercano scatti e particolari della sua vita professionale e della sua vita quotidiana, personale. Come in questo caso. Apprezzatissime dai fan, anche le foto condivise nell'account.