Incredibile video: mamma cane allatta in mezzo alla strada una capretta baby

Il video è straordinario e per certi versi anche commovente. Dimostra come in alcune occasioni ci sia maggiore solidarietà tra gli animali che tra gli uomini. Non capita tutti i giorni di vedere un cane che allatta per strada una capretta. Le immagini arrivano da Angul, città dell'India Orientale. Incredibilmente mostrano un cucciolo di capra che si alimenta dalla mammella di un cane. Sarat Kumar Rout, che ha filmato l'episodio, ha poi spiegato: "Il cane è rimasto lì e si è comportato come la madre del piccolo. Non avevo mai visto nulla di simile in vita mia". La vera mamma della capretta si era allontanata per alimentarsi, il cucciolo era affamato e quando ha visto passare un cane in allattamento, non ci ha pensato due volte: si è avvicinato e ha iniziato a bere. Il cane, che aveva dato alla luce alcuni piccoli nelle vicinanze, si è fermato e pazientemente ha lasciato mangiare la piccola capra.

