I cani distruggono la cuccia, il proprietario li mette sull'attenti e li rimprovera. Poi la pace. Il video

Chiunque possiede un cane ha ben presente il momento in cui, rientrando in casa, trova il classico disastro: un divano fatto a pezzi, le piume di un cuscino sparse ovunque, giornali e riviste disintegrati, buste di crocchette assaltate... l'elenco potrebbe continuare al lungo. In quel momento due sentimenti opposti si combattono duramente: da una parte la rabbia per il danno e il caos creato dagli animali; dall'altra la voglia di farsi una risata per lo "spettacolo", visto che comunque il protagonista è il nostro migliore amico e spesso si tratto solo di un cucciolo esuberante che davanti al rimprovero ci guarda con occhi tristi e smarriti.

Leggi Botti di Capodanno, come calmare i cani

Un video esilarante arriva dalla Gran Bretagna dove il proprietario di due splendidi cocker rientra in casa e trova la loro cuccia fatta a pezzi. Eleanor e Angus, questi i nomi dei due vivaci cani, se le devono essere spassata in sua assenza. L'uomo rimprovera con voce ferma gli animali, li mette addirittura sull'attenti. Loro ascoltano immobili, ma alla fine quando il loro amico a "due zampe" dà un cenno di perdono, non esitano ad andargli incontro scodinzolando. La pace è fatta. Almeno fino al nuovo danno.

Guarda anche Muore per un malore, vegliato dal suo cane Leo