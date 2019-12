Il colpo in faccia di Natale, gatto esuberante si spara un elastico sul muso. Il video

Dopo il gatto con le scarpe di Natale, un alto felino protagonista dei social nei giorni di festa. "Tira, tira alla fine la corda si spezza", recita un vecchio adagio. In questo caso non si tratta di una corda, ma di un elastico. E non si spezza: tira, tira alla fine rimbalza sul viso di chi ci sta giocando. Il protagonista del video che sta diventando virale, è un dolce gatto color crema. L'esuberante micio morde l'elastico con la bocca, lo afferra con le zampine e lo stende più che può. Il giochino lo diverte fino a quando perde il controllo del pezzo di gomma che gli schizza sul muso. Il gatto resta per una frazione di secondo sorpreso, come se non riuscisse a capire chi l'abbia colpito. Poi fugge di gran carriera: non si sa mai, dovesse arrivare un altro colpo!

