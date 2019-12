Masterchef 9, il grave errore di Paolo: uova in camicia con l'aceto balsamico - Video

A Masterchef 9 l'emozione fa brutti scherzi. Serve attenzione e concentrazione e Paolo durante i Live Cooking ha commesso qualche errore proprio per questo.

Anzi uno in particolare. I giudici gli hanno chiesto, come prova, la realizzazione del maggior numero di uova in camicia in un tempo di 15 minuti. Il concorrente veneto non riesce a mantenere i nervi saldo e utilizza l’aceto balsamico. Ecco cosa hanno detto i giudici. Masterchef va in onda tutti i giovedì Sky Uno Hd.