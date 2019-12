Grinch, gatti e karaoke: da Adele a Harry e Meghan, così le celebrità fanno gli auguri di Natale - video

E poi ci sono gli auguri vip. Quelli singolari. C'è chi si veste da Babbo Natale, chi improvvisa un karaoke, chi invia cartoline ufficiali e chi semplicemente scatta un selfie: gli auguri per le feste da attori e cantanti sono tutti diversi, molto originali e raccontano tanto di ognuno.

Orlando Bloom, per esempio, mostra i suo "vero cuore", Adele si rivela un po' Grinch e Jennifer Aniston celebra l'amicizia. Ma non è tutto, c'è molto di più in questa carrellata che celebra uno dei momenti più attesi dell'anno.

A cura di Corinna Spirito