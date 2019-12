La sindaca di Roma, Virginia Raggi, scatenata come non l'avevamo mai vista. Accade all'evento per le festività natalizie "Buon Natale a Villa Fiorelli". L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Comitato Villa Fiorelli e partecipa anche il primo cittadino della capitale.

La struttura è stata recentemente riqualificata, la sindaca fa un giro e visita il centro anziani, ancora in attesa di lavori. Si intrattiene con i cittadini presenti, ma poi viene invitata a ballare e non si tira indietro. Per qualche secondo si scatena divertita senza farsi troppi problemi davanti a microfoni e telecamere. Il video, ovviamente, in qualche ora fa il giro dei siti di informazione e dei social network.