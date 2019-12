Il crollo di un tratto della strada statale Cassia in provincia di Siena, ha provocato l'interruzione in entrambi i sensi di marcia, tra i centri di Abbadia San Salvatore e Radicofani. Intorno alle ore 8,20 del 21 dicembre ha ceduto un tratto della statale, sprofondato nel torrente Paglia. Le immagini della furia del torrente in piena mettono paura. A causa del maltempo è emergenza in mezza Italia. Allagamenti, smottamenti, esondazioni. La regione con maggiori problemi è ancora una volta la Liguria. In Toscana il governatore Enrico Rossi ha annunciato con un post su Facebook che ha già proclamato lo stato di emergenza.