Albero di Natale a fuoco, le fiamme distruggono la casa in meno di un minuto. Video dimostrativo

Il video è di qualche anno fa ma è sempre attuale e vale più di mille parole per spiegare i pericoli che si possono nascondere dietro un albero di Natale realizzato con materiali scadenti oppure non innaffiato a dovere (se si tratta di una pianta vera). A pubblicare le immagini su youtube fu la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC). Il filmato mostra come un albero di Natale non irrigato a sufficienza possa prendere fuoco nel giro di pochi secondi. Le fiamme attaccano gli ambienti in meno di un minuto, tempi molto più lenti se l'albero viene annaffiato regolarmente. Lo stesso discorso vale per gli alberi artificiali: acquistare sempre quelli ignifughi. In ogni caso vale la pena leggere con grande attenzione i consigli dei vigili del fuoco sull'argomento.