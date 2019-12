Natale, l'#instatronchetto della scuola del cioccolato Perugina con Lucake, pasticciere influencer. video

Il maestro della scuola del Cioccolato Perugina, Alberto Farinelli e il giovane e talentuoso pasticciere-influencer Luca Perego, conosciuto sui social come Lucake, nasce l’#instatronchetto, il Tronchetto al Cioccolato, Arancia e Cannella, il dolce goloso grazie al cioccolato Perugina GranBlocco, ma allo stesso tempo originale e inedito per celebrare il Natale. L’#instatronchetto nasce alla scuola del cioccolato Perugina, luogo di creazione e sperimentazione, ideato per diventare il dolce che tutti vorrebbero non solo mangiare ma anche immortalare a Natale.

"La ricetta - viene spiegato in un comunicato ufficiale - non è quella del tradizionale tronchetto, Lucake e il maestro cioccolatiere hanno voluto raccogliere i sapori e i profumi tipici del periodo natalizio e trasformarli in un dolce vestito a festa. Il bello si mescola al goloso, la tradizione della cucina italiana si incontra con la moderna creatività frutto dei social per dar vita al dolce più instagrammabile di questo Natale.

L’#instatronchetto è stata una sfida per i due esperti: la celebrazione di questo Natale doveva avvenire in maniera sorprendente e coinvolgente con qualcosa di assolutamente bello e goloso che ad avercelo davanti lo si vorrebbe fotografare, condividere e ovviamente mangiare. L’originale tronchetto arricchisce il panorama di dolci che invade le cucine di tutte le famiglie italiane. Una preparazione semplice e divertente: una ganache di cioccolato ricopre un rotolo di pasta biscotto farcita con marmellata all’arancia e mascarpone alla cannella, tipici sapori e profumi che sanno di Natale. Ma è la decorazione a dare il tocco scenografico che rende unico il dolce".