Norcia, la Piana di Castelluccio spolverata dalla neve. Luogo magico della provincia di Perugia. Il video

C'è chi sostiene che dia il massimo durante la Fioritura, chi invece è convinto che a renderla magica sia la neve. Noi non abbiamo preferenze: la Piana di Castelluccio, nel territorio comunale di Norcia, in provincia di Perugia, è sempre uno spettacolo, in qualsiasi periodo dell'anno. Domenica 15 dicembre, ad esempio, dopo una spolverata di neve, baciata dal sole, era davvero incantevole. Un'emozione attraversarla scendendo da Forca di Presta, sfilando sotto al borgo (purtroppo ancora distrutto per le scosse di terremoto del 2016), poi davanti al bosco di conifere a forma di Italia e risalendo infine dalla parte opposta, in direzione Norcia. Le immagini non rendono giustizia alla suggestione che regala uno degli angoli più belli del Paese.

