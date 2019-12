Sequestro record di 120 immobili da parte della guardia di finanza di Pavia

Ben 120 immobili, fra appartamenti di pregio, un villaggio turistico sul Lago di Garda, autorimesse e terreni in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia nella disponibilità dell'imprenditore Giancarlo Bolondi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Pavia.

Il 63enne era stato arrestato nell'estate 2018 per associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e caporalato, oltre che di frode fiscale per decine di milioni di euro. Nell'occasione erano scattate le manette anche per altre 11 persone considerate componenti di un’organizzazione a delinquere che operava tramite la Premium Net Scpa, attiva nel settore della logistica, e una serie di cooperative e consorzi di cooperative a lui riconducibili. Gli esiti investigativi avevano successivamente indotto il Tribunale di Milano ad applicare, uno tra i pochi casi in Italia, l'amministrazione giudiziaria, tuttora in atto, alla società italiana di logistica facente parte di un importante gruppo multinazionale operante nel settore, principale committente delle aziende di cui l’imprenditore era l’amministratore di fatto.