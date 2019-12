Mattarella ad Assisi: "La pace non è un'utopia"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ad Assisi la Lampada della pace. Nel corso del suo intervento alla Basilica superirore di San Francesco, ha rimarcato che la pace "non è un’utopia, ma un approdo verso cui tendere, conoscendo le difficoltà che si frappongono, e sono grandi, ma con la consapevolezza che quello è l’approdo per la pace e lo sviluppo del mondo, da costruire con convinzione, determinazione e grande consapevolezza".

Per il capo dello Stato si tratta di "un impegno per ciascuna persona nel proprio ambiente, un impegno per ciascuno Stato nella comunità internazionale, perchè il sogno di Francesco e di questa comunità del Sacro convento della fraternità universale non è utopia". Mattarella ha anche posto l’accento sull’impegno dell’Italia che "persegue la pace non solo con i rapporti con gli altri paesi ma anche collaborando attivamente per promuoverla dove non c’è, in ogni parte del mondo, pure nei Paesi più lontani. Lo fa con la sua azione politica, con la sua azione diplomatica, con le missioni dei suoi militari in luoghi molto lontani, come Timor Est, o meno lontani, come il Libano".

