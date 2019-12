Lina Wertmüller regista da Oscar, chi è e che cosa ha fatto. Il lungo amore con Enrico Job Il video

Lina Wertmüller l'8 dicembre è stata ospite di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 2 presentata da Fabio Fazio. All'anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich è considerata una delle più importanti registe di sempre del cinema italiano. E' entrata nella storia per essere stata candidata come miglior regista per il film Pasqualino Settebellezze, pellicola che nel 1975 fu proposta per bel quattro premi in cui il protagonista era Giancarlo Giannini. Oscar che a Wertmüller è stato assegnato a ottobre 2019, un premio onorario per una carriera strepitosa. Lina Wertmüller è nata a Roma il 14 agosto 1928 e quindi ha compiuto 91 anni. Figlia di un avvocato originario di Potenza e con remote origini svizzere, si è iscritta giovanissima all'Accademia teatrale. Dopo le collaborazioni con importanti registi ed essere stata aiuto di Federico Fellini, nel 1963 ha iniziato a dirigere in prima persona. Può vantare oltre venti film, tra cui alcune pellicole indimenticabili come Mimì metallurgico ferito nell'onore, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Sotto.. sotto.. strapazzato da anomala passione, Film d'amore e d'anarchia e tanti tanti altri capolavori. Ricco di soddisfazioni anche il suo lavoro con la televisione. La vita privata: è stata sposata con Enrico Job dal 1968 fino al 2008, quando lui è mancato. Dalle nozze il 17 gennaio 1991 è nata Marina Zulima Job, allora la regista aveva 62 anni. Fu aperto un dossier che alla fine decretò che era stata concepita con un utero in affitto.