Esplode la polemica sulla tradizionale sfilata di San Nicola che si tiene in Alto Adige, a Vipiteno. Spunta un video in cui i demoni mascherati prendono a bastonate i passanti. E' quanto si evince dai filmati diffusi on line. Si vedono i krampus che inseguono e colpiscono con violenza i passanti che fuggono per evitare l'assalto, c'è chi sui social ha addirittura messo in relazione la vicenda con una spedizione punitiva dal sapore razzista. I krampus, però, hanno immediatamente replicato su facebook: "Circolano diverse notizie false - sottolineano - Chi conosce il giorno dei diavoli a Vipiteno saprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione. Non viene messa in dubbio la veridicità del video, ma vengono respinte le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità! I ragazzi frustati del video sono amici-conoscenti dei diavoli di Vipiteno".

