Leone d'oro a Pino Insegno che poi si scatena con battute e aneddoti - Il video

"Non è un premio alla carriera, perché non ho ancora finito. Ma ho finito di iniziare. Questo è un premio "largo", che mi rende orgoglioso per tanti motivi". Visibilmente emozionato, e un po' anche commosso, l'attore e doppiatore Pino Insegno, che il 6 dicembre ha ricevuto il Leone d'Oro per meriti professionali a Venezia, nello storico Palazzo della Regione Veneta.

"E' bello - ha aggiunto Insegno - quando si accorgono di tutto quello che stai facendo, del lavoro certosino nel teatro, nel doppiaggio, nella televisione, nella comunicazione... è bello avere questa considerazione a 360 gradi". Dopo aver ricevuto il premio, l'attore nel ringraziare si è scatenato con battute e aneddoti, che hanno fatto ridere di gusto i presenti in sala e gli altri importanti personaggi delle arti, dello sport e dell'imprenditoria a cui il Comitato dell'ordine del Leone d'oro di Venezia (presieduto dal dottor Sileno Candelaresi) ha assegnato quest'anno i riconoscimenti che vengono conferiti dal 1947. Per lo sport sono stati premiati il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, gli allenatori di calcio Marcello Lippi e Massimiliano Allegri. Per i suoi meriti professionali nel mondo della comunicazione e dell'editoria Leone d'Oro a Daniele Cavaglià, storica colonna del quotidiano Libero e consigliere di amministrazione delle società editrici del Gruppo Corriere e de Il Tempo. Sempre per la comunicazione riconoscimenti anche a Franco Carrassi, ex direttore de La Nazione, e Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero. Premiati inoltre l'imprenditore Francesco Di Ceglie e l'azienda Cantine Marisa Cuomo, nelle persone di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo. Il professor Daniele Santini, scienziato e ricercatore ha avuto il Leone d'argento, così come l'attrice Alessia Navarro e Monica Gentile, vincitrice del concorso "Corsi d'Autore". Infine il Leone d'Oro per la Pace, assegnato al capo di Stato maggiore della marina militare, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Carlo Dragone. La manifestazione è stata condotta e moderata da Luz Adriana Sarcinelli, già vincitrice del Leone d'Argento come migliore attrice emergente nel 2016 e madrina dell'evento.