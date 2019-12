Natale ad Assisi, iniziative per grandi e piccini e un video che regala emozioni

Un'esplosione di colori, di iniziative, di luci, di regali, di divertimento. Assisi ha fatto le cose in grande per le festività del Natale 2019-2020. Il programma è ricco di appuntamenti e ogni giorno ci sono eventi per grandi e piccini, questo grazie alla determinante collaborazione tra l'amministrazione comunale della città di San Francesco, i commercianti e le associazioni del territorio.

Dalla Casa di Babbo Natale al Bosco Incantato, dalle mostre dei presepi agli eco alberi, passando per la pista di pattinaggio su ghiaccio, il trenino gratuito, le iniziative enogastronomiche. E il video che accompagna il ricco programma non manca certo di suggestione.

