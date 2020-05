Coronavirus e vaccino, Atanasijevic: "Ecco cosa mi ha detto il mio amico Djokovic"

Confinato a casa dall'emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione del campionato di pallavolo di Superlega, il campione serbo della Sir Safety Conad Perugia Aleksandar Atanasijevic non ha tempo per annoiarsi: recupera dal piccolo intervento al ginocchio, cui si è sottoposto ai primi di maggio, legge libri, sperimenta la vita di coppia con la fidanzata Elitsa Vasileva, schiacciatrice bulgara in forza alla Igor Gorgonzola Novara, e si tiene in contatto con gli amici. Uno su tutti Novak Djokovic, fuoriclasse del tennis, anche lui serbo, del legame con il quale "Bata" ha parlato a Raisport con Maurizio Compagnoni. "Abbiamo parlato anche del vaccino Covid - dice Aleksandar - e lui dice che forse per il suo corpo è meglio se non lo faccio, ma se sarà obbligatorio per giocare i tornei lo farà".

"Bata" ha scoperto anche un aspetto nuovo della sua personalità, grazie alla convivenza con Elitsa: "Abituato a stare da solo, sapevo di essere egoista. Invece ora ho capito cosa vuol dire far parte di una famiglia"