Totti, 27 anni fa l'esordio con la Roma. L'ex capitano: amore senza fine. Il video con i suoi gol più belli

Francesco Totti ricorda su Instagram l'esordio alla Roma. "Sono passati 27 anni di amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l'unica maglia che ho amato veramente... un amore che non avrà mai fine", scrive l'ex capitano. Che propone ai suoi tre milioni e mezzo di follower una storia con i suoi gol più belli.

Era il 28 marzo 1993 quando Francesco Totti, a 16 anni, esordì in serie A in Brescia-Roma, mandato in campo da Boskov nei minuti finali della partita. "Mi tremavano le gambe, mi si era quasi fermato il cuore", aveva raccontato Totti qualche tempo dopo. Inizia qui la favola andata avanti fino alla conferenza stampa del 17 giugno del 2019.