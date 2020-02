E’ arrivata sabato 15 febbraio sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi, la prima vittoria del 2020 in Formula 4 di Nicola Marinangeli, pilota di Foligno di 16 anni che si era già messo in luce a gennaio quando aveva conquistato tre podi in altrettante gare. Marinangeli sta disputando il Campionato F4 Uae (United Arab Emirates) con un Team di Dubai e la gara 2 del round 3 di sabato scorso è stata entusiasmante. Partito in terza posizione, Marinangeli ha avuto un problema di trazione e la sua monoposto è andata in stallo. Si è ritrovato pertanto nelle retrovie, undicesimo per l’esattezza. E’ stato a quel punto che la tenacia, la determinazione e la lucidità sono venute fuori: Marinangeli ha iniziato a inanellare giri record e a superare uno a uno tutti e dieci i piloti che lo precedevano. Ha quindi tagliato il traguardo per primo staccando di un centinaio di metri il secondo classificato. Un successo strameritato, questo, per Nicola che è stato accolto in trionfo dal team e dal papà Paolo Marinangeli che lo segue in questa sua promettente carriera.