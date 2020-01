Video Subbuteo calcio da tavolo, la fortuna aiuta gli audaci: palla sul palo, poi Batistuta infila. Che gol!

Quando la fortuna aiuta gli audaci. Le immagini arrivano dal Memorial Baroni di Ferrara, torneo nazionale Fisct di calcio da tavolo Subbuteo. Al turno di barrage si affrontano il forte bresciano Francesco Torano e l'ascolano Augusto Vagnoni. La partita è molto combattuta e terminano in parità sia i tempi regolamentari che l'extra time. Servono i tiri piazzati - che equivalgono ai rigori del calcio - per determinare chi passerà il turno. Al quarto tiro Torano è in vantaggio e Vagnoni deve far gol per restare in partita. Prova un tiro non semplice: scavalcare il portiere e infilare sul secondo palo. L'esecuzione è quasi perfetta. Quasi, perché la palla batte proprio sul palo e torna in campo. Ma la miniatura colpita da Vagnoni, che nell'occasione è la riproduzione di Batistuta, continua la sua corsa, come se fosse telecomandata, intercetta la sfera e la butta dentro. Circostanza rarissima in un tiro piazzato, ancora più raro che venga filmata. Per la cronaca la fortuna abbandona Vagnoni nel tiro successivo: Torano para e passa il turno. Il torneo è stato vinto dal pisano Simone Bertelli. (Qui tutti i risultati della manifestazione).

Guarda anche Subbuteo, i tiri piazzati che decidono la Coppa Italia