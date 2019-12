E' stato un anno magico quello che si sta chiudendo per il giovanissimo e talentuoso pilota di Foligno, Nicola Marinangeli, 16 anni appena ma di stoffa pregiata. Nella stagione appena conclusa, Marinangeli ha disputato il campionato di Formula 4 (monomarca motore Abarth, telaio Tatuus) sorprendendo tutti per le sue capacità. Nelle gare finali ha mostrato una crescita sempre più evidente arrivando anche ad un quinto posto rookie nell'ultimo appuntamento di Monza, per cimentarsi poi sul circuito di Abu Dabi nel week end in cui si è disputato il Gran Premio di Formula 1. I riflettori sono stati puntati proprio sul giovane talento italiano che è salito sul secondo gradino del podio, mancando di pochissimo la vittoria. Nell'occasione su Marinangeli si sono posati gli occhi degli addetti ai lavori, rimasti colpiti dalle qualità del ragazzo che in pochissimi mesi ha dimostrato di possedere un talento naturale. Come ha confermato anche al debutto in Formula Renault, categoria di livello superiore e trampolino di lancio, negli anni, per molti piloti che poi hanno preso parte al campionato di F1. La Formula Renault spesso fa da apripista ai Gran premi di F1, come a Montecarlo.

La prima volta di Nicola Marinangeli con una Formula Renault è stata sul circuito di Vallelunga sotto gli occhi di papà Paolo che lo segue quando può, così come mamma Patrizia. Nonostante fosse al debutto, Nicola ha letteralmente stupito tutti mettendo in luce la sua duttilità alla guida di una monoposto più impegnativa e performante rispetto alla Formula 4. Velocità, tempi di reazione, staccate al limite: la padronanza della macchina è stata superlativa. E' dunque un futuro ancora tutto da scrivere quello di Marinangeli che a gennaio prenderà parte negli Emirati arabi al Campionato F4 Uae (United Arab Emeritas) con un team di Dubai: 5 appuntamenti, 20 gare, in cui a seguirlo saranno l'ingegnere Ivan Fefè e il coach Andrea Montermini che anche a bordo pista lo sottopone ad allenamenti tesi a migliorare i propri riflessi. Intanto Nicola prosegue con i test e nel fine settimana tra il 13 e 15 dicembre è atteso in pista a Barcellona dove può ancora cimentarsi al voltante di una Formula Renault. Ma nonostante la ribalta a cui ormai si sta abituando, Nicola resta un ragazzo con i piedi per terra, seguendo i preziosi consigli di vita dei genitori che lo seguono passo passo. Sia pure con evidente difficoltà legate agli impegni sportivi, Nicola segue il percorso di studi nella sua città dove ha molti amici della sua stessa età con cui quando può condivide il tempo libero.

Alfredo Doni