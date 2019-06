Italia senza problemi, Bulgaria spazzata via al PalaBarton

C'è un buon pubblico (quasi 2700 presenze), c'è il presidente federale Cattaneo con al fianco Peppino Lomurno, ci sono i vertici Sir con in testa il presidente Sirci e il diesse Recine. Tutti a salutare la vittoria dell'Italvolley femminile nella prima giornata della tappa perugina di Nations League. Scontata quanto volete, ma come si dice le partite vanno giocate. E le azzurre di Mazzanti fanno il loro. Intendiamoci, poco più di una sgambata ma quel che serve per centrare un netto 3-0 e senza scomodare Egonu, la campionissima. Quanto al campo ci pensa Indre Sorokaite con 19 punti a fare il vuoto ben supportata da Elena Pietrini che ne mette giù 13.