Bernardi: "Ho un altro anno di contratto, voglio restare e vincere con Perugia"

Si arricchisce di un'altra interessante "puntata" la vicenda legata al rapporto fra Lorenzo Bernardi e Gino Sirci, rispettivamente allenatore e presidente della Sir safety Conad Perugia, in relazione alla permanenza del tecnico sulla panchina della squadra vicecampione d'Italia di pallavolo maschile.

In occasione della presentazione di "La regola del 9", il libro scritto da Bernardi in collaborazione con Serena Piazza in uscita mercoledì 12 giugno, "Mister Secolo" - che ha ancora un anno di contratto con Perugia - ha fatto chiarezza su ciò che è stato e ciò che sarà. A chi gli ha fatto domande specifiche su una questione e una diatriba che va avanti ormai da qualche settimana, Bernardi ha risposto in maniera inequivocabile: "Io sono l'allenatore di Perugia, ho un contratto anche per il prossimo anno e ho il grande desiderio di restare a guidare la Sir". Di certo non gli mancano le motivazioni: "Ho voglia di rivincere con Perugia e di conquistare la Champions League con la Sir".