Bernardi: "Fino alla fine forza Perugia"

Le voci si sono rincorse e più di uno scenario è stato paventato, ma il futuro del rapporto fra Lorenzo Bernardi, il presidente Gino Sirci e la Sir Safey Conad dà l'impressione di essere chiaro. Importante, in questo senso, il post che coach Bernardi ha scritto su facebook:

Nei giorni scorsi, mentre ero in ospedale con un intervento chirurgico all'anca, ho letto sulla stampa notizie totalmente destituite di fondamento.

Voglio ribadire con forza che non ci è mai stata alcuna trattativa per allenare altri club, nè ci sarebbe stata alcuna ragione di farlo.

Abbiamo fatto un fantastico lavoro con Gino Sirci e vinto insieme 4 titoli in 2 anni. Abbiamo il potenziale per vincere di più, e sono totalmente concentrato per vincere di più con Perugia.

Ho un altro anno di contratto e sarò l'allenatore di Perugia l'anno prossimo, anche perché sono profondamente legato alla squadra, ai suoi splendidi tifosi e alla città che mi è entrata profondamente nel cuore.

Fino alla fine forza Perugia