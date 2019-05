Sir Perugia a Civitanova per chiudere i conti e prendersi lo scudetto. Dubbio Ricci

Tutto pronto per gara 4 di finale scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. Si gioca sabato all’Eurosuole Forum di Civitanova con fischio d’inizio e diretta Raisport a partire dalle ore 18. I Block Devils sono avanti 2-1 nella serie e, se i padroni di casa cercano il punto del nuovo pareggio, con una vittoria dei ragazzi di Lorenzo Bernardi lo scudetto resterebbe a Perugia. È dunque una vigilia emozionante. Lo è sicuramente per la città e per i tifosi, che seguiranno come sempre in massa la squadra. Lo è probabilmente anche per i Block Devils.

Lorenzo Bernardi solo all'ultimo deciderà le ultime trame tecnico-tattiche del match. Il tecnico bianconero verificherà le condizioni di Fabio Ricci, vittima di un piccolo problema fisico nel riscaldamento di gara 3, con Galassi pronto in caso di necessità. Per il resto tutto confermato con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin al suo posto al centro, Lanza e Leon schiacciatori e Colaci libero.

Il dubbio al centro potrebbe averlo anche De Giorgi, tecnico della Lube. Con Bruno e Sokolov in diagonale, Juantorena e Leal in zona quattro e Balaso libero sicuri di un posto nello starting seven, l’allenatore marchigiano deciderà probabilmente sul filo di lana chi, tra Stankovic e Simon, affiancherà Cester in posto tre.

È una gara decisiva. Lo è per la Lube che non ha alternativa alla vittoria. Lo è sotto molti aspetti anche per Perugia che ha la grande occasione di tagliare il traguardo. Sarà perciò match combattuto, intenso, dove la voglia di superare l’avversario e di non mollare saranno un fattore imprescindibile. Civitanova punterà a difendere il fattore campo, Perugia va a caccia di un successo esterno nei playoff che manca da tanto. E che sarebbe la famosa ciliegina sulla torta.