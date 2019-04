Svanisce il sogno della Sir Perugia: lo Zenit si impone anche a Kazan (3-1)

Il sogno cullato dall’inizio della stagione si infrange ancora una volta a Kazan e contro lo Zenit. Per il terzo anno di fila, la Sir sbatte contro il muro russo rimandando a data da destinarsi la possibilità di vincere la Champions League. Dopo il bruciante ko al tiebreak maturato nella gara di andata, Perugia si arrende 3-1 nel secondo atto di semifinale al cospetto di un avversario più cinico, che non fa meraviglie in battuta e non solo (due ace contro i 5 degli umbri ma 17 errori a fronte dei 24 degli ospiti) e che trova in Mikhailov, Ngapeth e Anderson il trio che fa saltare il banco. Ai bianconeri non basta un ottimo Atanasijevic autore di 24 punti perché, in una sfida in cui il servizio continua a non funzionare a dovere, Leon firma sì 18 punti, ma dai 9 metri non incide come dovrebbe ed in ricezione fatica oltremodo un po’ come Lanza che dopo due set e mezzo esce dal campo senza più rientrare per fare spazio a Berger, più solido in seconda linea.

di Carlo Forciniti