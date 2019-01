Sir post Lube, Colaci: "Vittoria fondamentale". Block Devils in Turchia

I commenti dei giocatori della Sir Safety Conad Perugia dopo la fondamentale vittoria contro la Lube. Max Colaci: “Era una partita fondamentale per noi e per la nostra classifica. Affrontavamo un avversario difficile ed una diretta rivale. Siamo contenti perché abbiamo fatto credo una buona gara, la vittoria ce la siamo meritata e se l’è meritata il nostro meraviglioso pubblico”. Domenica 13 gennaio la squadra è partita per Izmir dove martedì 15 è in programma la terza giornata della Pool E di Champions League. Ancora il libero perugino: “Ogni trasferta in Champions è sempre dura. Ma non ci nascondiamo, la Champions è un nostro obiettivo e per arrivare in fondo alla competizione bisogna passare anche da Izmir dove andiamo per fare risultato”.