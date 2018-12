La Sir Conad fa valere la legge della capolista: Latina ko 0-3

La legge della capolista. Non si lascia distrarre dalle feste la Sir Safety Conad Perugia che sfodera una prestazione eccellente al palazzetto dello sport di Cisterna e sconfigge con un perentorio 0-3 i padroni di casa della Top Volley Latina nella prima giornata di ritorno di Superlega.

LO SHOW DEI SIRMANIACI A NATALE

Bada al sodo Perugia scesa in campo concentrata, determinata, aggressiva e decisa a tornare a casa con l’intera posta in palio. Missione compiuta con tre set esemplari nei quali i ragazzi di Lorenzo Bernardi limitano al massimo gli errori diretti (19 in tre set, di cui 15 dalla linea dei nove metri), lavorano con la consueta efficacia al servizio e con grande qualità nella correlazione muro-difesa (9 i “block” vincenti e tanti palloni rigiocati in seconda linea). A far legna ci pensano i frombolieri bianconeri di palla alta, serviti come sempre a meraviglia da capitan De Cecco. 18 punti per Atanasijevic (Mvp del match con anche tre vincenti in battuta e due a muro), 15 per Leon (65% in attacco, 2 ace e due muri) e 11 per un eccellente Lanza (62% con zero errori e zero muri subiti in attacco a cui va aggiunto un grande lavoro in seconda linea).