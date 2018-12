La Sir Perugia ospita Milano per prendersi il platonico titolo di campione d'inverno

Perugia se lo è messo in tasca lo scorso anno. Trento non lo “vince” da 4 anni. Platonico o no, lo scudetto d’inverno è comunque un indice, un segnale di come vanno le cose e, in chiave Coppa Italia, alla fine, qualcosa può contare. E poi, se vogliamo dirla tutta, porta bene. La Sir, di questi tempi, lo scorso anno si era cucita addosso mezzo scudetto e la cosa è andata a buon fine. Quindi, al di là delle dichiarazioni della vigilia, è un obiettivo che tutti desiderano centrare. Di mezzo, però, c’è Trento dell’amico Mosna. Un punto in meno e una trasferta a Monza, per nulla facile neanche per i campioni del Mondo reduci da 15 successi di fila. Insomma, la Sir sembra padrona del proprio destino, pur riconoscendo la forza di un avversario, l’Itas, cresciuto a suon di risultati e oggi temibilissimo come non mai. Se Perugia gioca da Perugia stasera contro Milano mette in tasca i tre punti e chiude ogni discorso, regalandosi il miglior Natale possibile.