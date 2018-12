La Sir Conad torna alla vittoria: 1-3 a Sora grazie al servizio

La Sir Perugia contro Sora approccia male la partita per poi trovare nei ripetuti ace (ben nove nel secondo gioco), la chiave principale per avere la meglio dei laziali (3-1) e per dimenticare prontamente il brutto ko di settimana scorsa contro Padova. Dopo un primo set in cui Petkovic e soci mettono sovente in difficoltà una versione umbra molto fallosa, Perugia viene fuori alla distanza proprio con una delle principali specialità della casa: il servizio. Trascinata da un super Atanasijevic, da un Leon che ritrova la mano dai 9 metri, e dal duo Podrascanin-Lanza, bravo quest’ultimo a mettersi alle spalle una partenza con molte ombre e poche luci, la Sir torna al successo e conserva la vetta. Il modo migliore per approcciare al meglio il tour de force che attende i Block Devils da qui alla fine dell’anno.