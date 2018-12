Sir Conad che sorpresa: Padova vince 3-1

Seconda sconfitta in campionato per la Sir Conad che cade a sorpresa 3-1 a Padova e vede le inseguitrici riavvicinarsi (Modena -2 e Trento -4 ma con una partita in meno). Nel primo set Perugia soffre in ricezione e non riesce a piazzare la battuta, ne approfitta Padova che si porta in vantaggio (11-8) fino a un importante +5 (20-15). Con 6 set ball la Kioene chiude 25-19. Secondo set analogo con Padova trascinata da un ottimo Randazzo. Bernardi a un certo punto richiama Leon e fa esordire Hoag, fuori anche Atanasijevic per Hoogendoorn. Ancora 6 set ball e Padova va sul 2-0 (25-18). Nel terzo set ecco la reazione Sir con Atanasijevic bene in attacco e Galassi positivo in primo tempo. Si va sul 2-1 (17-25). Ma la Kioene non demorde e chiude la gara nel quarto set dopo aver avuto a disposizione 4 match point e nonostante l’infortunio del suo elemento migliore, Randazzo (29-27).