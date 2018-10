Brava Bartoccini, vittoria in rimonta contro Ravenna all'esordio

La Bartoccini Gioiellerie Perugia comincia la stagione nel migliore dei modi. Arriva infatti una vittoria in rimonta contro Ravenna per la squadra di coach Bovari nella prima giornata del campionato di A2 femminile. Dopo un primo parziale di ambientamento perso di misura il successo si concretizza in un 3-1 conquistato con grande autorità. Esordio quindi positivo per la Bartoccini proprio come la Zambelli Orvieto nell'altro girone.