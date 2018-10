Supercoppa stregata, la Sir cade anche nella finalina contro la Lube

Ancora una sconfitta per la Sir Safety Conad Perugia. Supercoppa stregata quindi, con la squadra di Bernardi che al PalaBarton si è arresa in quattro set anche nella finalina per il terzo e quarto posto contro la Lube Civitanova. Dopo un primo vinto comodamente per 25-16, i cucinieri (orfani di Juantorena) hanno ribaltato il match andando a imporsi per 3-1 con parziali di 21-25, 23-25, 23-25. Una competizione quindi da archiviare in tutta fretta per tuffarsi così in campionato.