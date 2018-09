Secco 3-0 della Polonia alla Serbia: ora all'Italia serve un miracolo... mondiale

La Polonia ha battuto la Serbia 3-0 nella seconda giornata delle Final Six dei Mondiali di volley a Torino.Parziali 28-26, 28-26, 25-22. Ieri, sempre nel Gruppo J, la Serbia aveva sconfitto l’Italia con lo stesso risultato. Ora per gli azzurri si fa durissima: per accedere alle semifinali, la Nazionale di Blengini dovrà battere 3-0 la Polonia domani sera e sperare nel quoziente punti (la Polonia non dovrà arrivare a 60 punti complessivi). Insomma servirà un autentico miracolo. La Serbia accede alle semifinali.