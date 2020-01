Sir Safety Conad, fiocco celeste: è nato Matija, festa grande per Marko Podrascanin

E' nato Matija Podrascanin, figlio di Marko Podrascanin, centrale della Sir Safety Conad Perugia. Il "Potke", centrale serbo di 203 centimetri alla sua quarta stagione con la maglia dei Block Devils è diventato papà per la seconda volta. Domenica 26 gennaio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è nato Matija, un maschietto con cui Marko si è fatto subito fotografare, condividendo l'immagine sulla propria pagina Istagram. Una gioia immensa, che Podrascanin sta vivendo con la moglie Mila e la primogenita Mila. Il "Potke" naturalmente, non ha preso parte alla gara di campionato che vede opposti in trasferta i suoi compagni alla Allianz Milano.