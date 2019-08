Sir, primo giorno di Heynen a Perugia: riunione e allenamento

Primo giorno di lavoro per la Sir Conad Perugia. I Block Devils erano in formazione ridotta considerando i tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali e così al PalaBarton hanno risposto all'appello Fabio Ricci, Alessandro Piccinelli ed il neo bianconero, il palleggiatore Tsimafei Zhukouski che hanno cominciato ad “assaggiare” i primi dettami del nuovo coach perugino, Vital Heynen. L’allenatore belga che fra pochi giorni riprenderà a lavorare con la Polonia in vista dei prossimi campionati europei, in mattinata ed insieme allo staff tecnico si è intrattenuto con i tre giocatori della Sir con i quali ha condiviso le sue prime idee attraverso una riunione durata un’oretta circa. Nel pomeriggio, la truppa perugina si è poi trasferita allo Zocco Beach di San Feliciano per un allenamento sulle spiagge del Trasimeno sotto le grinfie del preparatore atletico Fons Vranken.

di Carlo Forciniti