Corriere, più redazioni e più sport a Terni

Sergio Casagrande 03 aprile 2023 a

Quella che si apre oggi è una settimana importante per il Gruppo Corriere. Da questa mattina torna operativa, direttamente in città, la nostra redazione di Siena in una nuova sede che si trova in via Giuseppe Garibaldi 46. Chi vuole contattarci, oltre alla mail [email protected], ha ora a disposizione anche il numero telefonico 0577.170.03.33. Proseguiamo, così, l’operazione di rilancio del Corriere di Siena che, negli ultimi mesi ha già visto avviare un potenziamento di pagine e cronache dedicate alla città. La nostra squadra di giornalisti presente a Siena, formata esclusivamente da senesi e toscani, si è rafforzata e lo verrà ulteriormente per offrire un giornale più completo e rendere sempre più stretto il legame con la città e il territorio. Un rapporto che intendiamo portare avanti non solo con il quotidiano cartaceo, ma anche con l’informazione web. A proposito di web, ecco la seconda novità: da domani saranno operativi i nostri nuovi siti internet www.corrieredellumbria.it e corrieredisiena.it e, successivamente, sarà la volta di www.corrierediarezzo.it. Nuova grafica, nuove possibilità di interattività e molta più cronaca locale. E una redazione dedicata, formata da giornalisti specializzati che stiamo assumendo. Terza novità: sempre da domani, i lettori del Corriere dell’Umbria troveranno una pagina in più di cronache sportive locali, che andrà ad aggiungersi alle tante che ogni giorno già realizziamo e che sarà interamente dedicata alle realtà, dilettantistiche e non, di tutti gli sport presenti nel territorio della provincia di Terni. Per i lettori di Terni e del territorio ternano, in particolare, si tratta di un ulteriore potenziamento dell’offerta informativa dopo le altre pagine di cronache cittadine e locali che abbiamo già cominciato ad aggiungere alle nostre foliazioni dopo la riapertura, avvenuta il mese scorso, della nostra redazione di Terni. I lavori in corso, intanto, continuano. Altre novità presto in arrivo. Buona lettura.

[email protected]

