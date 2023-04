Perugia, due morti nell'incidente: indagati conducenti auto e camion

Fra. Mar. 03 aprile 2023 a

Omicidio stradale. E’ questa l’ipotesi di reato contestata - come atto d’ufficio - ai conducenti dell’auto e del camioncino - rimasti coinvolti nell’incidente a Ponte Valleceppi in cui sabato pomeriggio hanno perso la vita due operai cosentini che a Perugia vivevano e lavoravano per una ditta edile. Si tratta del 34enne Giuseppe Melle e del 36enne Vittorio Caprino. Entrambi gli uomini indagati, un 65enne di Corciano alla guida della Citroen C3 ...

