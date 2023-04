Terni, elezioni: la Lega appoggia il candidato Masselli

03 aprile 2023 a

La Lega lascia solo il suo sindaco di Terni Leonardo Latini e appoggia il candidato alla poltrona di primo cittadino di Fratelli d’Italia, Orlando Masselli. Era nell’aria già da venerdì, ma sabato iniziavano a girare già i rumors sull’avvicinamento ormai prossimo. Poi domenica 2 aprile la conferma ufficiale da parte del segretario regionale del Carroccio Virginio Caparvi. Una scelta dettata, come spiega Caparvi, dalla salvaguardia dell’unità del centrodestra.

“La divisione interna al centrodestra che si è delineata in questi giorni – spiega il segretario in una sua nota - rischia di pregiudicare l’ottimo lavoro svolto a Terni in cinque anni di consiliatura dalla giunta Latini e di aprire il campo alle forze di sinistra che già in passato hanno condotto la città sul baratro del dissesto economico. Di fronte a questo scenario, la Lega Umbria è convinta che il bene della città debba prevalere su altri tipi di considerazioni e che soltanto con un centrodestra compatto, sostenuto da tutte le forze politiche e liste civiche di area, si possa garantire a Terni un’amministrazione comunale stabile, duratura e in grado di ottenere quei risultati che occorrono al territorio”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di lunedì 3 aprile 2023.

