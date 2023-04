Nodino di Perugia, ecco come sarà il nuovo viadotto del Tevere

Lucia Pippi 03 aprile 2023 a

Sarà lungo 660 metri, avrà un impalcato continuo misto di acciaio e calcestruzzo con luci massime di 70 metri, si svilupperà in curva, sarà isolato simicamente, sarà fondato su pali e a pile a sezione ellittica di altezza massima 13,30 metri. Sono le caratteristiche principali del viadotto del Tevere che sarà realizzato nell’ambito del primo stralcio dei lavori per la realizzazione del Nodino che collega Madonna del Piano a Collestrada per un totale di circa 7 chilometri di strada. Il viadotto sul Tevere sarà composto da impalcati principali in acciaio, verniciato in colore verde scuro, con profili costanti lungo tutto lo sviluppo e pile di forma ellittica senza pulvino, in calcestruzzo armato a vista, così come le spalle di appoggio. Il lato esterno sarà rivestito con un carter metallico in lamiera metallica microforata verniciata di colore verde chiaro.

L’obiettivo formale sarà di avere una linea di demarcazione del paesaggio quanto più costante e uniforme possibile, scevra da repentini e poco ordinati cambi di sagoma, escrescenze ed estrusioni di varia natura. Il carter esterno di rivestimento contribuirà in maniera sostanziale ad incrementare questo effetto di linearità e pulizia delle forme.

La sagoma stondata verso il basso sarà volta ad eliminare, o quantomeno mitigare, gli effetti di ombre nette, aggiungendo un elemento chiaroscuro che sfumerà verso il basso, confondendosi con gli impalcati, lasciando una linea più netta nella parte superiore, dove si staglia nel cielo. Le pile “a biscotto” infine presenteranno una sagoma che risulterà molto rastremata nella vista laterale, riducendo al minimo gli ingombri visivi trasversalmente all’infrastruttura. L’assenza di spigoli della forma ellittica accentuerà ulteriormente questo aspetto, conferendo fluidità nella vista che non incontra spigoli sui quali traguardare il rapporto oggetto/sfondo.

I lavori per la realizzazione del Nodino dureranno circa 6 anni e mezzo e partiranno entro il 2024. Si tratta di un progetto fondamentale per la ridistribuzione dei flussi di traffico su un sistema di arterie più sicuro e per il miglioramento ambientale del sistema urbano perugino in generale e, nello specifico, di quello dell’area di Ponte San Giovanni.



