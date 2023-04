Turismo in Umbria, alberghi sold out per i ponti del 25 aprile e primo maggio

03 aprile 2023 a

L’Umbria è già sold out per i ponti del 25 aprile e primo maggio. Gli hotel sono quasi tutti praticamente al completo per il presidente di Federalberghi, Simone Fittuccia. “Da fine aprile registriamo il grande ritorno degli stranieri - evidenzia - in particolare da Nord America, Inghilterra, Francia, Svizzera, Austria e paesi nord europei, attratti dall’idea dell’Umbria verde esempio di sostenibilità”.

Progetto #NikonCreators: giovani fotografi e videomaker raccontano le bellezze della regione

Bene anche il week end di Pasqua dove la percentuale di riempimento degli alberghi si aggira intorno all’85%. Elisabetta Ruozi Berretta, al vertice Federalberghi della provincia di Terni, conferma il boom di prenotazioni per i ponti. “A Terni, in particolare - spiega - la concomitanza con alcuni eventi sportivi, come il torneo di tennistavolo il 25 aprile, hanno fatto sì che ormai da giorni negli hotel non ci sia più una camera disponibile. Un po’ meno decisa, invece, la Pasqua. Le prenotazioni erano partite bene, si sono fermate all’indomani della scossa di terremoto di Pierantonio e restano ancora frenate forse a causa del tempo incerto”.

Servizio completo nell'edizione del 3 aprile del Corriere dell'Umbria

