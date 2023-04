Foligno, un uomo di 33 anni trovato morto per sospetta overdose. Indaga la polizia

02 aprile 2023 a

Un uomo di 33 anni è stato trovato morto ieri sera (sabato 1 aprile) in una abitazione del centro storico di Foligno per una sospetta overdose. A dare l'allarme alcuni familiari ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'episodio sono in corso le indagini del commissariato di polizia di Foligno guidato dal vice questore aggiunto Adriano Felici. La procura della Repubblica di Spoleto ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo.

