Terni, Forza Italia e i civici sostengono Masselli. La Lega perde i pezzi

Antonio Mosca 02 aprile 2023 a

a

a

Orlando Masselli, candidato sindaco di Fratelli d'Italia per il Comune di Terni, ottiene il sostegno anche di Forza Italia e Terni civica.

Il sindaco Latini scende in campo per proseguire il lavoro in Comune

Intanto la Lega è sempre più in difficoltà e, sabato primo aprile, il consigliere comunale Francesco Pocaforza ha fatto sapere di avere lasciato il Carroccio per aderire a FdI.

Centrodestra, assenze in massa in consiglio comunale per affondare la giunta Latini

Nel centrosinistra, intanto, il Pd ha formalizzato i suoi candidati per palazzo Spada (nella foto). Oltre ai consiglieri comunali uscenti ci sono anche molte new entry in rappresentanza della società civile.

Centrodestra, garantito il numero legale in consiglio. Ma è tregua armata

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 2 aprile 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.