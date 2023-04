Terni, si impicca in carcere l'uomo che ha ucciso la moglie: aperta indagine contro ignoti per "istigazione al suicidio o aiuto"

02 aprile 2023 a

Aperta una indagine contro ignoti dalla procura di Terni per "istigazione al suicidio o aiuto" per il caso del 62enne Xhaferr Uruci che nelle prime ore della mattina di sabato primo aprile si è suicidato nel carcere di Vocabolo Sabbione, impiccandosi con un lenzuolo all'interno della sua cella. L'uomo, di origini albanesi, giovedì 30 marzo nell'abitazione di via del Crociere nel quartiere di Borgo Rivo, ha ucciso a coltellate la moglie 56enne Zenepe Uruci.

Donna uccisa a coltellate nella sua abitazione di Borgo Rivo

Nella serata di venerdì era stato condotto nel carcere ternano in attesa della convalida del fermo. Ma quando al mattino un agente della polizia penitenziaria è andato a controllare lo ha trovato privo di vita. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul corpo del 62enne - la cui salma è stata trasferita, come quella della moglie, all'ospedale di Perugia - è stata disposta l'autopsia che lunedì 3 aprile sarà affidata al dottor Marco Albore.

Intanto a parlare è il legale che era stato assegnato quale difensore d'ufficio all'uomo, l'avvocato Giorgio Cerquetti.

