Perugia, auto contro scooter: morti due ragazzi calabresi

02 aprile 2023 a

a

a

Tragedia lungo la strada ieri pomeriggio alle porte di Perugia: due uomini hanno perso la vita in un terribile schianto. Lungo strada degli Ornari, nel tratto che unisce Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi uno scooterone a bordo del quale viaggiavano un 34enne e un 36enne è finito, per cause in corso di accertamento, contro un’utilitaria che viaggiava in direzione opposta. Per i due uomini, che risultano essere originari di Cosenza, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. Si chiamavano Vittorio Caprino e Giuseppe Melle rispettivamente di 36 e 34 anni....

Servizio completo nel Corriere del 2 aprile

Schianto tra due auto. Si cerca il tir sorpassato dalla ragazza morta a 23 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.