Umbria: Spoleto, una mostra per celebrare gli 825 anni della cattedrale

Rosella Solfaroli 02 aprile 2023

Prende il via il 2 aprile la mostra allestita al museo diocesano di Spoleto e che rientra nell’ambito delle celebrazioni per l’825esimo anniversario della dedicazione della cattedrale del duomo. "Spoleto sacra 1200" è stata presentata dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo che invita la cittadinanza a recuperare le proprie orgini. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con un comitato scientifico composto dai professori Massimiliano Bassetti, Maria Teresa Gigliozzi, Enrico Menestò, Emore Paoli, Serena Romano, Giovanna Sapori, Bruno Toscano.

