Perugia, incidente stradale: morti due ragazzi a bordo di uno scooter

01 aprile 2023 a

Sono due ragazzi le vittime dell'incidente odierno, sabato primo aprile, in località Strada Ornari a Ponte Valleceppi, nel Comune di Perugia. I due, a bordo di uno scooter, si sono scontrati frontalmente contro un'autovettura, che a sua volta è stata tamponata da un furgoncino che trasportava legna. Lo schianto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, la polizia locale e il personale del 118. Quello di oggi non è che l'ennesimo incidente mortale sulle strade dell'Umbria in questi primi mesi del 2023. Una piaga che non sembra avere fine.

Tragico schianto a Ponte Valleceppi: due morti

