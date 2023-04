Femminicidio di Terni, Zenepe uccisa da più coltellate. La donna viveva nel terrore

Foto: Stefano Principi

“Zenepe viveva nella paura. Da circa un anno, e soprattutto negli ultimi tempi, le cose erano peggiorate e preferiva lavorare piuttosto che stare in casa a litigare con il marito. Non so se la tragedia fosse evitabile, ma di certo le avvisaglie c'erano. E nessuno ha voluto o saputo coglierle”. A parlare è un'amica della 56enne di origini albanesi uccisa a coltellate nel primo pomeriggio di giovedì nella sua abitazione di via del Crociere, nella zona di borgo Rivo a Terni. La prima a intervenire in casa è stata la figlia della coppia, allertata dal fratello che era fuori regione per lavoro e che, attraverso una telefonata con il padre, ha percepito che si stava consumando qualcosa di gravissimo: “Ho il coltello e ora lo vedi che faccio, faccio un casino”. Sotto, le urla della madre poi il silenzio. Purtroppo di lì a poco Zenepe sarebbe stata colpita a morte più volte fra torace, collo e spalle.

All'arrivo della figlia, giaceva già senza vita sul pavimento fra la cucina e il soggiorno, in una pozza di sangue. Accanto, il marito e l'arma del delitto, un coltello da cucina. Questa la scena che anche la polizia di Stato si è trovata davanti: l'uomo - il 62enne Xhaferr Uruci - è stato condotto in questura per essere sentito e poi in carcere, in stato di fermo di polizia giudiziaria su disposizione del pm Giorgio Panucci. E' accusato di omicidio volontario aggravato e ora, al pari del suo difensore d'ufficio, l'avvocato Giorgio Cerquetti, è in attesa che il tribunale fissi l'udienza di convalida. La salma di Zenepe invece è all'ospedale di Perugia, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami che intenderà disporre: l'autopsia appare scontata. Se la 56enne era molto conosciuta in zona, per via del suo lavoro a contatto con il pubblico, erano noti anche i suoi problemi familiari, a volte accompagnati da interventi delle forze dell'ordine presso l'abitazione di via del Crociere. Liti in qualche caso feroci, fatte anche di percosse, anche se non risulta alcuna denuncia alle autorità competenti. Forse per quieto vivere, forse nella speranza che le cose sarebbero migliorate con il tempo. Nulla di tutto questo: Xhaferr, un uomo gravato da problemi di salute seri come l'invecchiamento precoce, costretto ad assumere farmaci specifici, dedito a volte al consumo di alcol, in pochi secondi ha rovinato tante vite. Della moglie, la sua, quelle dei propri cari. Zenepe nel suo lavoro trovava una parte dell'energia per andare avanti, per 'staccare' dai problemi quotidiani. Gli altri motivi di gioia erano i figli e le nipoti.

“Era di cuore - racconta una cliente della pescheria -, buona, si vedeva che cercava e sapeva dare affetto. Non voglio crederci ancora a quello che è successo. Sapeva sorridere e scherzare, a volte era più ombrosa, ma era una donna di grande valore. Forse ha sopportato troppo, non lo so. Ma a questo punto è anche inutile chiederselo, speriamo solo che la giustizia faccia il suo corso e che quanto accaduto sia motivo di riflessione per tutti”. Xhaferr invece non lavorava da qualche tempo, dopo essere stato operaio di una impresa edile ternana. Trascorreva la maggior parte del tempo a casa e mal sopportava l'idea che la moglie lavorasse, uscisse di casa - eppure era lei a guadagnare i soldi per tirare avanti -, avesse contatti con altre persone. Il lavoro era per lei una ragione di vita e nella pescheria, oltre alla stabilità dopo gli anni passati come colf e donna delle pulizie, aveva trovato una seconda famiglia: “Presto organizzeremo qualcosa per ricordarla e per dire basta alla violenza sulle donne” dice commosso Marco, il titolare del negozio. Intanto, a rimarcare quanta strada ci sia ancora da fare da questo punto di vista, sono Vittorina Sbaraglini e Ivana Bouchè dell'ufficio della consigliera di parità della Provincia di Terni. “Si tratta del secondo femminicidio avvenuto in Umbria nel giro di pochi giorni - affermano -. Stiamo facendo molto per evitare tutto questo, ma non è ancora abbastanza. Dobbiamo sconfiggere gli stereotipi che noi tutti ancora ci portiamo dentro. Dobbiamo convincerci sino in fondo che la parità e la pari dignità sono diritti inviolabili. Le donne devono prendere consapevolezza che solo affrontando la violenza e la discriminazione, insieme alle altre donne e rivolgendosi alle istituzioni preposte, possono trovare la forza e l'autostima per superare la spirale di violenza”.

